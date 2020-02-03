كريستيان جروس يعلن قائمة أهلى جدة المشاركة في دوري أبطال آسيا

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لاهلى جدة عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المشاركة في بطولة دورى أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠.
وضمت القائمة أربع اجانب في الفريق هم : لوكاس ليما، يوسف بلايلي، عمر السومة و دجانيني تفاريس.
يغيب عن أهلى جدة سوزا بسبب الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا، بينمالم يضم جروس الوافد الجديد ماركو مارين في قائمته الآسيوية.
قائمة أهلى جدة المشاركة في دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠ :
حراسة المرمى : محمد العويس،ياسر المسيليم، باسم العطا الله، محمد الربيعي.
خط الدفاع : يزيد البكر، عبدالله حسون، سعيد المولد، محمدبصاص، محمد الخبراني، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، لوكاس ليما، حسين عبدالغني.
خط الوسط : نوح موسي، يوسف الحربي، علي حسن الأسمري، محمد المجحد، حسين المقهوي، عبدالرحمن غريب، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي، سلمان مؤشر .
خط الهجوم : مازن ابو شرارة، دجانيني تافاريس، مهند عسيري، عمر السومة.
والجدير بالذكر أن نادى أهلى جدة تأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على استقلال دوشنبه طاجيكستاني بنتيجة هدف دون رد.
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