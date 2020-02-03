شاهد..جماهير الأهلي عن مسامحة الهلال: كفاية مثالية في زمن الضباع

دشن جماهير القلعة الحمراء، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاشتاج بعنوان" حق الأهلي فوق الجميع"، وذلك بعد دقائق على بيان النادي، والذي أعلن فيه عدم تقدمه بشكوى ضد نادي الهلال السوداني، عقب الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريقين في ختام مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

في البداية غرد حساب باسم " بنت التتش" لم يراعوا أى حقوق للأخوة المزعومة، كفانا تفريطا فى حقوقنا، كونوا أنتم المثال الذى يحتذى

فى الدفاع عن النادى، كفانا مثالية، زمن الفروسية انتهى فى زمن الضباع، لابد أن تكون اسدًا يخشاك الجميع لا تنازل ولا تفريط".

وكتب حساب آخر باسم"مصطفى عبدالقادر"، أن :" بيان أقل ما يكون بالهزلي، إللي فيه إهانة للنادي وإثبات أن محدش في الأهلي حد بيعرف يجيب حق الفريق، للأسف يا بيبو خيبت طننا

فيك".

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وأضاف أحد المشجعين :"ياكابتن دول قدموا فيك شكوة الصبح أنت والحكم في الكاف، وبيتهموك بالرشوة، ياكابتن هما السبب الرئيسي في التوتر والمشاكل إللي حصلت، كفايه إهدار لحقوق الأهلي، أنت بتشغل منصب رئيس الأهلي يعني المشكله مش شخصية عشان تعفو عن شوية عاهات قلبوها أجواء إرهابيه مش ماتش كورة".

وبالجديد بالذكر، أن الأهلي كان قد حل ضيفًا على الهلال في أم درمان، خلال مباراة شهدت شغبًا جماهيرًا واقتحام للملعب، مما أدى إلى توقف اللعب لمدة وصلت إلى 10 دقائق من جانب الحكم المغربي رضوان جيد.