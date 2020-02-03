يوفنتوس يرصد 197 مليون دولار للتعاقد مع فان دايك



يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، في موسم الانتقالات الصيفية القادمة، وفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنكليزية.



ورصد العملاق الإيطالي مبلغ 150 مليون جنية إسترليني (197 مليون دولار)، من أجل التعاقد مع دايك، وبذلك سيكون أغلى مدافع في العالم للمرة الثانية.



ويعتقد نادي يوفنتوس أنه بعد التعاقد مع كريستيانو رونالد من نادي ريال مدريد، فإن دايك سيعزز حظوظ الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وذكرت الصحيفة الإنكليزية أن فان دايك (28 عامًا) قد يكون مستعداً للرحيل عن الأنفيلد، إذا نجح الريدز في الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، ليضيفه إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.



وقال مصدر في نادي يوفنتوس: "بعد فوز فان دايك بمجموعة من الجوائز مع ليفربول، يعتقد يوفنتوس أنه قد يكون مستعدًا لتحد جديد في نهاية الموسم، خاصة أنه يلعب في البريمرليج منذ بضع سنوات".



وكان فان دايك انتقل إلى ليفربول قادما من نادي ساوثهامبتون الإنكليزي مقابل 75 مليون جنيه استرليني (99 مليون دولار)، في يناير 2018، ليصبح أغلى مدافع في العالم، قبل أن يحطم المدافع الإنكليزي هاري ماجواير هذا الرقم عندما انتقل من ليستر إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون جنية إسترليني (112 مليون دولار).



وأضاف أن النادي يخطط بقوة لتقديم عرض ضخم للاعب في الصيف.



ويذكر أن يذكر أن نادي ليفربول استقبل 15 هدفاً فقط خلال 25 مباراة، كان المدافع الهولندي يلعب أساسياً فيها.



كما فاز فان دايك، بلقب أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018 - 2019، ليصبح أول لاعب هولندي يفوز بالجائزة.