رياضة | رابطة النقاد الرياضيين تعلن جوائز الأفضل لعام 2019.. حامد والشناوي ومعلول في الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة النقاد الرياضيين تعلن جوائز الأفضل لعام 2019.. حامد والشناوي ومعلول في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة النقاد الرياضيين عن جوائزها للأفضل في مصر لعام 2019 ، حيث حصل طارق حامد نجم الزمالك على جائزة أفضل لاعب، وعلي معلول ومحمد الشناوي ثنائي الأهلي على جائزتي أفضل محترف وأفضل حارس مرمى.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

أفضل لاعب.. طارق حامد.

أفضل محترف.. علي معلول.

أفضل ناشئ.. محمد هيثم.

أفضل لاعب صاعد.. مصطفى محمد.

أفضل مدير فني.. طلعت يوسف.

أفضل حارس مرمى.. محمد الشناوي.

أفضل معلق.. حاتم بطيشة.

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أفضل إعلامية.. سها إبراهيم.

أفضل برنامج إذاعي.. كريم حسن شحاتة.

أفضل قناة رياضية.. أون سبورت.

أفضل محلل.. متعب وحازم إمام وأيمن يونس.

أفضل برنامج.. ملعب أون.

أفضل إعلامي.. شوبير وسيف زاهر.

أفضل لاعب للعبة فردية.. فريدة عثمان.

أفضل لاعب للعبة جماعية.. أحمد الأحمر.