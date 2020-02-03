رياضة | نجم مانشستر سيتي يتحدث عن سبب تراجع الفريق هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يتحدث عن سبب تراجع الفريق هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رودري لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن سبب تراجع أداء الفريق هذا الموسم بالمقارنة مع الموسمين الماضيين والذي حقق خلالهما الفريق لقب البريميرليج.

وقال رودري في تصريحات صحفية : "في هذا الوقت ربما نحن غير محظوظين، ولكن يجب أن لانستسلم نحن في منتصف الموسم ومستمرين في الكثير من البطولات ولدينا نهائي يلوح في الافق، وعلينا أن نستمر في القتال".

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وأضاف : "‏بذلنا قصارى جهدنا، واستعدينا بشكل مذهل جميع ماتعلمناه طبقناه على أرض الملعب، وخلقنا 18 فرصة للتسجيل، وأهدرنا ضربة جزاء وسددنا على القائم والعارضة، وأتسائل إذا ماكانت كرة القدم عادلة معنا".

وواصل : "الكرة لاتريد أن تدخل لسنا محظوظين، وهذه هي كرة القدم، ‏وكنا نستحق نتيجة أفضل بعد الطرد المباراة أصبحت صعبة وحصلوا على الفرص المناسبة وسجلوا وأنتهى كل شيء".

وتعرض فريق مانشستر سيتي للخسارة من فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين.