رياضة | الدوري السعودي| خربين يشارك في مران الهلال استعدادا للرائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي| خربين يشارك في مران الهلال استعدادا للرائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، تدريباته الجماعية للفريق، اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة الرائد، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وشارك الدولي السوري عمر خربين، في مران الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

فيما يخضع محمد البريك إلى برنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

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وركز الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال خلال التدريبات الجماعية للفريق، على تطبيق عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللعبين على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الرائد في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، فاز في 10 مواجهات، والتعادل في 5 مباريات، فيما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

