رياضة | عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد بشأن نجم الفريق المصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد بشأن نجم الفريق المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد جماهير نادي ريال مدريد الإسباني لتلقي نبأ سار خلال الساعات القليلة القادمة بشأن واحد من نجوم الفريق.

هازارد يقترب من العودة إلى ريال مدريد

وكشفت إذاعة "كووبيه" الإسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد يقترب بقوة من العودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان هازارد قد تعرض لإصابة قوية منذ فترة تسببت في غيابه عن صفوف نادي ريال مدريد لفترة طويلة وصلت إلى حوالي شهرين وعشرة أيام.

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موعد عودة هازارد للمشاركة في المباريات مع ريال مدريد

وأكدت الإذاعة إلى أنه من المقرر أن يعود إيدين هازارد للمشاركة مع نادي ريال مدريد بداية من مباراة ريال سوسيداد في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقد شارك هازارد في 18 مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ريال سوسيداد يوم الخميس القادم 6 فبراير ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو.