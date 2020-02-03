رياضة | صراع بين مدريد وروما على ضم نجم الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين مدريد وروما على ضم نجم الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل صراع قوي في الساعات القليلة الماضة بين نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ونادي روما الإيطالي لضم واحد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أتلتيكو مدريد وروما يستهدفان ضم لينجارد

وأكدت شبكة "ESPN" أن هناك منافسة قوية بين نادي أتلتيكو مدريد ونادي روما للتعاقد مع جيسي لينجارد مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف القادم.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي أتلتيكو مدريد ونادي روما يجهزان عرض مالي لتقديمه على لينجارد في الصيف القادم في حالة مغادرته لصفوف نادي مانشستر يونايتد.

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رحيل لينجارد عن مانشستر يونايتد

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت إلى وجود احتمالية كبيرة لمغادرة جيسي لينجارد لصفوف نادي مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الجاري رغبة منه في خوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

مشاركات جيسي لينجارد مع نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك جيسي لينجارد في 33 مباراة حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين فقط وصنع هدف وحيد.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.