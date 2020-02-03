رياضة | صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب مسئولو النادي الأهلي من التعاقد مع بديل مميز للحارس شريف إكرامي والذي اتخذ قراراً بالرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم.
وأعلن شريف إكرامي يوم أمس الاثنين رحيله عن الأهلي عقب نهاية الموسم مؤكداً على اتخاذ وجهة جديدة رغبة في الحصول على المشاركة.
وقطع الأهلي شوطاً كبيراً من المفاوضات مع أحمد الشناوي حارس مرمي فريق بيراميدز للتوقيع مع المارد الاحمر في الصيف المقبل ليكون بديلاً لشريف إكرامي.
ويكثف الأهلي من مفاوضاته مع الشناوي لضمه من بيراميدز في الصيف المقبل واستغلال خروجه من حسابات بيراميدز في ظل اعتماد الفريق على المهدي سليمان.
العلاقات المميزة بين الأهلي وبيراميدز في الفترة الماضية قد تلعب دوراً كبيراً في حسم الصفقة بعد تعاون سابق في صفقة انتقال أفشة للقلعة الحمراء.