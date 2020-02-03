رياضة | صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

وقطع الأهلي شوطاً كبيراً من المفاوضات مع أحمد الشناوي حارس مرمي فريق بيراميدز للتوقيع مع المارد الاحمر في الصيف المقبل ليكون بديلاً لشريف إكرامي.

ويكثف الأهلي من مفاوضاته مع الشناوي لضمه من بيراميدز في الصيف المقبل واستغلال خروجه من حسابات بيراميدز في ظل اعتماد الفريق على المهدي سليمان.

العلاقات المميزة بين الأهلي وبيراميدز في الفترة الماضية قد تلعب دوراً كبيراً في حسم الصفقة بعد تعاون سابق في صفقة انتقال أفشة للقلعة الحمراء.