رياضة | جوارديولا يدرس الإطاحة بنجم مانشستر سيتي من المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يدرس الإطاحة بنجم مانشستر سيتي من المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإطاحة بنجم الفريق في المباريات المقبلة بعد الخسارة الأخيرة من فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة.

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وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة التايمز، إلى إن فريق مانشستر سيتي حقق نسبة فوز بلغت 53% في المباريات التي بدأ بها جندوجان كأساسي، بينما في المباريات العشر الأخرى التي لم يبدأ بها كأساسي حققوا نسبة فوز بلغت 80%.

يذكر أن الكاي جندوجان قد أضاع ركلة جزاء في مباراة توتنهام هوتسبير الأخيرة، واهدر كرة ومرمى السبيرز خالي من حارسه في الشوط الثاني.