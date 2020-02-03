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شكرا لقرائتكم خبر عن أنسو فاتي الرائع يهدد خط هجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
قاد أنسو فاتي فريقه برشلونة للفوز 2-1 على ليفانتي بتسجيله هدفين في دقيقتين ويصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل ثنائية.
وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن المهاجم الشاب بات في رصيده 4 أهداف في الليغا هذا الموسم. ليتفوق على ثلاث لاعبين من ريال مدريد، هم فينسيوس جونيور، رودريغو سيلفا ولوكا يوفيتش (بتسجيلهم 4 أهداف مجتمعين).
وذكرت الصحيفة أن فاتي أحرز أهدافه في 13 مباراة خلال (582) دقيقة لعب، بينما سجل فينسيوس هدفا واحدا في 18 مباراة و(672) دقيقة لعب، في وقت سجل يوفيتش هدفا واحدا في 21 مباراة و(389) دقيقة لعب، بينما أحرز رودريغو هدفين في 16 مباراة و(666) دقيقة.
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