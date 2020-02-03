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شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خربين يقترب من العودة إلى الملاعب والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
شارك عمر خريبين النجم السوري في تمارين فريقه الهلال السعودي كاملاً إستعداداً لمواجهة ضيفه الرائد الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وكان المهاجم السوري شارك في جزء من التدريبات الأحد، وأكمل مع زملائه تدريبات اليوم بينما واصل محمد البريك برنامجه التأهيلي المعد له مسبقاً، بعد أن غاب عن مباراتي فريقه الأخيرتين أمام الفيصلي والشباب.
وفرض الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق تدريبات فنية متنوعة في التمرين، وطبق بعدها عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية.
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