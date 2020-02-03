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عمر خربين يقترب من العودة إلى الملاعب

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الإثنين 3 فبراير 2020

شارك عمر خريبين النجم السوري​ في تمارين فريقه ​الهلال​ السعودي كاملاً إستعداداً لمواجهة ضيفه ​الرائد​ الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري ​كأس للمحترفين​ لكرة القدم.

وكان المهاجم السوري شارك في جزء من التدريبات الأحد، وأكمل مع زملائه تدريبات اليوم بينما واصل محمد البريك برنامجه التأهيلي المعد له مسبقاً، بعد أن غاب عن مباراتي فريقه الأخيرتين أمام الفيصلي والشباب.

وفرض الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق تدريبات فنية متنوعة في التمرين، وطبق بعدها عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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