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شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير اسبانية: برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
كشفت تقارير صحف إسبانية، أن محمد صلاح نجم ليفربول الانكليزي قد دخل ضمن دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني.
ويتطلع النادي الكتالوني لتعزيز صفوفه في الصيف المقبل، حيث ارتبط بعقد صفقات ضخمة كالتعاقد مع نيمار دا سيلفا ولاوتارو مارتينيز، نجمي سان جيرمان وإنتر ميلان.
وبحسب صحيفة "eldesmarque" الإسبانية، فانه رغم إغلاق السوق الانتقالات الشتوية، إلا أن برشلونة لا يزال يعمل على ملف الصفقات القادمة، وفي الساعات الأخيرة ظهر اسم محمد صلاح".
واضافت الصحيفة، ان الدولي المصري يريد اللعب بجوار ميسي، ومواصلة مسيرته الى جانب البرغوث الأرجنتيني".
يذكر أن محمد صلاح جدد عقده مع ليفربول الصيف الماضي حتى عام 2023.
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