- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الشارقة يعزز صفوفه بـ 3 لاعبين جدد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم اليوم، تعاقدها مع اللاعب عمر جوهر معارا من نادي خورفكان حتى نهاية الموسم الحالي كما ضم النادي اللاعب البرازيلي لوان بيريرا يلعب في الفريق ضمن فئة المقيمين لمدة موسمين كما تعاقد مع اللاعب الإيطالي عبد الله تراوري ضمن فئة المقيمين أيضا لمدة موسم ونصف الموسم.
من جانب آخر أعلن نادي الشارقة عن انتقال لاعبه ريكاردو غوميز على سبيل الإعارة إلى نادي اتحاد كلباء.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فريق الشارقة يعزز صفوفه بـ 3 لاعبين جدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.