الامارات | فريق الشارقة يعزز صفوفه بـ 3 لاعبين جدد

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الشارقة يعزز صفوفه بـ 3 لاعبين جدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم اليوم، تعاقدها مع اللاعب عمر جوهر معارا من نادي خورفكان حتى نهاية الموسم الحالي كما ضم النادي اللاعب البرازيلي لوان بيريرا يلعب في الفريق ضمن فئة المقيمين لمدة موسمين كما تعاقد مع اللاعب الإيطالي عبد الله تراوري ضمن فئة المقيمين أيضا لمدة موسم ونصف الموسم.

من جانب آخر أعلن نادي الشارقة عن انتقال لاعبه ريكاردو غوميز على سبيل الإعارة إلى نادي اتحاد كلباء.