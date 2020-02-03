شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة الإنتاج والاتحاد في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع نظيره الإنتاج الحربي سلبيًا، اليوم الإثنين، في بطولة الدوري الممتاز.

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الاتحاد السكندري تعادل مع الإنتاج الحربي على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وفشل لاعبو الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي في ترجمة أي فرصة لهدف، ليحصد كل فريق نقطة في مشوار الدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بـ27 نقطة، بينما يقع الإنتاج الحربي في المركز السابع بـ22 نقطة في ترتيب الدوري الممتاز.