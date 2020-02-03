شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يفوز على المقاولون بهدفين في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة إنبي والمقاولون العرب، التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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وحقق إنبي الفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم محمود قاعود بالهدف الأول لإنبي في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، ثم أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 64 من عمر المباراة، قبل أن يُقلص سيف الدين الجزيري الفارق لصالح المقاولون بعدما أحرز الهدف الأول للذئاب من ركلة جزاء، في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يحتل إنبي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 32 نقطة.