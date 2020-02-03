شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يتحدث عن مواجهات الزمالك الصعبة في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن صعوبة مباريات الفريق الأبيض خلال شهر فبراير الجاري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي بنادي الزمالك: «شهر مهم جدًا للفريق، يتضمن مواجهات حاسمة منها مواجهتين ببطولتي سوبر، ولهما استعدادات خاصة».

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وتابع: «هدفنا حصد البطولتين ولدينا أيضًا مباراتين بالدوري أمام حرس الحدود والإسماعيلي ونسعى لحصد نقاطهما وسيكونا بروفة قوية لمباراتي السوبر».

وأضاف: «لا نقلل من بطولة الدوري ولا المواجهتين المحليتين، لكن المدير الفني سيقوم بتدوير العناصر خلال اللقائين، من أجل الوصول لأفضل استعداد ممكن».

واختتم: «فبراير سوف يشهد أيضًا مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قد تكون يوم ٢٨ بنهاية هذا الشهر».