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ليفاندوفسكي أفضل لاعب بولندي للمرة الثامنة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

أحرز مهاجم ​بايرن ميونيخ​ الالماني، ​روبرت ليفاندوفسكي​ جائزة أفضل لاعب كرة قدم بولندي خلال عام 2019، للمرة الثامنة.

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وتوج ليفاندوفسكي بالجائزة، عبر استفتاء مجلة "بيلكا نوزنا" المتخصصة في كرة القدم، أيضا في عام 2017 لكنها كانت في 2018 من نصيب حارس المرمى ​لوكاس فابيانسكي​.

وقال ليفاندوفسكي (31 عاماً) عبر حسابه بموقع "إنستغرام" "هذه الجائزة لا تشكل تأكيدا فقط على أن العمل يؤتي ثماره، وإنما هي حافز إضافي لعمل أكثر جدية."

وسجل ليفاندوفسكي 48 هدفا خلال 48 مباراة رسمية لبايرن ميونيخ خلال عام 2019، وتوج في الموسم الماضي هدافا للدوري الألماني للمرة الرابعة.

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