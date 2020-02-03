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تقارير اسبانية: برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

كشفت تقارير صحف إسبانية، أن محمد ​صلاح​ نجم ​​ الانكليزي قد دخل ضمن دائرة اهتمامات نادي ​برشلونة​ الإسباني.

ويتطلع النادي الكتالوني لتعزيز صفوفه في الصيف المقبل، حيث ارتبط بعقد صفقات ضخمة كالتعاقد مع دا سيلفا ولاوتارو مارتينيز، نجمي سان جيرمان وإنتر ميلان.

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وبحسب صحيفة "eldesmarque" الإسبانية، فانه رغم إغلاق السوق الانتقالات الشتوية، إلا أن برشلونة لا يزال يعمل على ملف الصفقات القادمة، وفي الساعات الأخيرة ظهر اسم محمد صلاح".

واضافت الصحيفة، ان الدولي المصري يريد اللعب بجوار ، ومواصلة مسيرته الى جانب البرغوث الأرجنتيني".

يذكر أن محمد صلاح جدد عقده مع ليفربول الصيف الماضي حتى عام 2023.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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