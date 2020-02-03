بايل يدخل عالم كرة القدم الالكترونية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 يبدو أن غاريث بايل نجم ​ريال مدريد​ الإسباني، وجد الطريقة المناسبة لاستغلال "وقت فراغه"، بعد أن بات بعيدا عن حسابات مدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان لأسباب عدة، بدنية أو فنية.

وأطلق بايل مؤسسة جديدة لكرة القدم الإلكترونية، سماها "إيلفنز إيسبورتس"، سيشارك فريق يمثلها في كأس العالم للفرق لكرة القدم الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي (فيفا) في مدينة ميلانو الإيطالية في شباط الجاري. Advertisements ويتقاسم ملكية المؤسسة الجديدة، الويلزي ومجموعة "38 إنترتينمنت" التي أسسها المستثمر جوناثان كارك، ولاعب كرة القدم السابق لاري كوهين. وتخطط المؤسسة الجديدة إلى التوسع لتدخل منافسات خارج إشراف الفيفا. ويبلغ مجموع جوائز بطولة العالم لفرق كرة القدم الإلكترونية في ميلانو 100 ألف دولار، إضافة إلى منح نقاط تساعد اللاعب على التأهل لكأس العالم لكرة القدم الإلكترونية في تموز المقبل.

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