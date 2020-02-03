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الكشف عن موعد كلاسيكو الاياب في الليغا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

أعلنت رابطة لكرة القدم "لاليغا"، عن موعد مباراة كلاسيكو الدور الثاني، ضمن منافسات الجولة 26 من البطولة.

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وسيقام كلاسيكو الارض يوم 1 آذار المقبل، في معقل ​​ "سانتياغو برنابيو".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم بعد مرور 22 جولة، برصيد 49 نقطة في حين يحتل ​​ وصيفًا بفارق 3 نقاط فقط.

يذكر ان لقاء الدور الاول قد انتهى بتعادل الفريقين سلبياً على ملعب الكامب نو بنتيجة 0-0.

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