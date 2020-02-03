شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن موعد كلاسيكو الاياب في الليغا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا"، عن موعد مباراة كلاسيكو الدور الثاني، ضمن منافسات الجولة 26 من البطولة.

Advertisements وسيقام كلاسيكو الارض يوم 1 آذار المقبل، في معقل ​ريال مدريد​ "سانتياغو برنابيو". ويتصدر ريال مدريد ترتيب ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم بعد مرور 22 جولة، برصيد 49 نقطة في حين يحتل ​برشلونة​ وصيفًا بفارق 3 نقاط فقط. يذكر ان لقاء الدور الاول قد انتهى بتعادل الفريقين سلبياً على ملعب الكامب نو بنتيجة 0-0.

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