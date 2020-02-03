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التعاون يجدد عقد شيعان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة جدد مجلس إدارة نادي التعاون أمس عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم حسين شيعان (30 عاما) لمدة موسم واحد آخر. وقال النادي عبر حسابه في تويتر «أنهت إدارة النادي إجراءات تجديد عقد الحارس حسين شيعان لمدة موسم واحد، وكان ذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم واللاعب».



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