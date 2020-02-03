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مؤمنة رئيسا للأهلي والقاضي يرفض إدارة الفريق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

على الرغم من تأكيد ترؤس عبدالإله مؤمنة مجلس إدارة نادي الأهلي خلفا للمبعد بقرار من الهيئة العامة للرياضة أحمد الصائغ، بعد إقفال فترة تقديم ملفات الترشح لمنصب الرئيس بضم اسم عبدالإله مؤمنة فقط، لا تزال المناصب الأخرى شاغرة، خاصة المهمة منها، فيما يسعى عضو الشرف المؤثر المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل بالتشاور مع مؤمنة لاستقطاب أسماء قادرة على خدمة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت مصادر لـ «مكة» نية مسيري القرار في إبعاد المدير التنفيذي أحمد بامعوضة، فيما تم ترشيح أسماء عدة لشغل منصبه، بينهم اسم سبق له العمل كمشرف على الفريق الأول ومدير للفريق قبل 7 سنوات ويعمل حاليا في النادي.

وبحسب المصادر نفسها، فقد عرضت شخصية أهلاوية مؤثرة على لاعب الفريق السابق مدير المنتخب السعودي الأولمبي نايف القاضي منصب مدير الفريق، إلا أنه رفض وتعلل بارتباطه مع المنتخب خلال الفترة الحالية، فيما لم ترشيح شخصية أخرى لتولي المنصب.