جدة إيغليز النسائي يضم ميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة
لم تقتصر فترة الانتقالات الشتوية التي أغلق بابها الجمعة الماضي على الأندية المحترفة فقط، حيث لحقت حمى الانتقالات بالأندية النسائية أيضا.
وأعلن فريق جدة إيغيلز الفائز بدوري النسائي في جدة أخيرا، تعزيز صفوفه بلاعبة سعودية و4 محترفات من روسيا وتونس وأمريكا وبريطانيا، حيث تعاقد مع هدافة دوري جدة النسائي بالدور الأول المهاجمة أسرار الشيباني، قادمة من صفوف فريقها السابق كينقز يونايتد.
كما ضم الموهبة التونسية لاعبة خط الوسط رشا لبيدي قادمة من فريق ذا ستورم، لتنضم إلى كل من البريطانية ميسي والأمريكية شانون والروسية لولا.
وكانت رشا لبيدي برزت خلال مباريات دوري جدة النسائي بموهبتها ومهارتها العالية وصناعة الأهداف.
يذكر أن فريق جدة إيغيلز يستعد للمشاركه في بطولة خارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال رمضان المبارك، تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك.
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