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جدة إيغليز النسائي يضم ميسي

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جدة إيغليز النسائي يضم
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- بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

لم تقتصر فترة الانتقالات الشتوية التي أغلق بابها الجمعة الماضي على الأندية المحترفة فقط، حيث لحقت حمى الانتقالات بالأندية النسائية أيضا.

وأعلن فريق جدة إيغيلز الفائز بدوري النسائي في جدة أخيرا، تعزيز صفوفه بلاعبة سعودية و4 محترفات من روسيا وتونس وأمريكا وبريطانيا، حيث تعاقد مع هدافة دوري جدة النسائي بالدور الأول المهاجمة أسرار الشيباني، قادمة من صفوف فريقها السابق كينقز يونايتد.

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كما ضم الموهبة التونسية لاعبة خط الوسط رشا لبيدي قادمة من فريق ذا ستورم، لتنضم إلى كل من البريطانية ميسي والأمريكية شانون والروسية لولا.

وكانت رشا لبيدي برزت خلال مباريات دوري جدة النسائي بموهبتها ومهارتها العالية وصناعة الأهداف.

يذكر أن فريق جدة إيغيلز يستعد للمشاركه في بطولة خارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال رمضان المبارك، تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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