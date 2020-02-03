ماكداول بطل النسخة الثانية لبطولة السعودية الدولية للجولف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

خطف الآيرلندي الشمالي غرايم ماكداول لقب البطولة السعودية الدولية للجولف التي احتضنها ملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية واختتمت أمس، حيث توجه رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان بكأس البطولة في نهاية الجولة التأهيلية بعد أن قدم ماكداول مستويات رائعة اعتلى على إثرها صدارة الترتيب في 3 أيام.

وحسم ماكداول اللقب بتسجيله 12 ضربة تحت المعدل رغم المنافسة الشديدة مع نخبة من اللاعبين العالميين.

وحل بطل النسخة الماضية الأمريكي داستن جونسون ثانيا بعد أن سجل عودة قوية في آخر مراحل الجولة مسجلا 10 ضربات تحت المعدل، في حين تقاسم المركز الثالث بـ 9 ضربات تحت المعدل كل من الماليزي غافين غرين والبلجيكي توماس بيترز والأمريكي فيل ميكيلسون.

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وعقب التتويج قال ماكداول «سعدت كثيرا رغم صعوبة الملعب وتحقيق الفوز فيه، المتعة الحقيقية في الشعور بعدم الارتياح وأنت تحاول إدخال الكرات في الحفر، خصوصا في ظروف مناخية صعبة».

وأضاف «البطولة شهدت مشاركة نخبة من اللاعبين على مستوى العالم بما فيهم المصنف الأول عالميا، لذا فإن لقبي يبدو عظيما، وكان من المهم الحصول عليه ليساعدني في التصنيف العالمي، لقد مضى 10 سنوات منذ أن لعبت بأفضل مستوى وكان ذلك حينما حصلت على لقب البطولة الأمريكية المفتوحة».

وأردف «أحد أكثر الأمور التي أفخر بها في مسيرتي هو أنني تمكنت من الفوز في عدد من الدول المختلفة مثل كوريا الجنوبية والمكسيك والدومينكان والآن في السعودية، لقد فاق هذا الأسبوع جميع توقعاتي، لقد اعتنى بنا الناس هنا بشكل رائع والملعب كان مميزا والفندق كان مريحا وجميلا، المملكة تتجه بالاتجاه الصحيح من حيث تبني رياضة الجولف بشكل احترافي، لقد كانت بطولة احترافية بكل معنى الكلمة وسعيد بمساهمتي في تطويرها وانتشارها، أنا سعيد جدا باحتضاني الكأس وأتمنى كل التوفيق للمملكة وأتطلع للدفاع عن لقبي في العام المقبل».

وستعود بطولة السعودية الدولية للجولف بنسختها الثالثة العام المقبل.