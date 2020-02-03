شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كان الشوط الأول قد انتهي بتعادل الفريقين سلبيا في شوط اقل من المتوسط من جانب الفريقين، ولم يشهد الشوط الأول أي احداث بارزة عدا المشاركة الاولي لمحمد الصباحي مهاجم الاتحاد السكندري القادم من اسوان في يناير الماضي ، والذي شارك في الدقيقة 32 من عمر الشوط بدلا من مروان عطية المصاب.

وجاء الشوط الثاني اقل من المتوسط من الفريقين ولم تكن هناك أي هجمات خطيرة علي مرمي الفريقين، ووضحت تعليمات كلا المديرين الفنيين لفريقهما بعدم السماح بدخول اهداف ، مما جعل المباراة تظهر بمستوي ضعيف فنيا بعيدة عن أي ملامح فنيات الكرة.

بدأ الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ومحمود شعبان ومحمود رزق وإسلام جمال والسيد سالم.

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خط الوسط: مروان عطية ونور السيد، ونبيل مانجا وأوكوى.

خط الهجوم: زراق سيسيه وأنيس سالتو.

ويفتقد الفريق جهود أحمد رفعت، في مواجهة الليلة، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية

بينما جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي :

عامر عامر في حراسة المرمي ، امامه الرباعي علاء سلامة ومحمود البدري ومحمد بازوكا واحمد شديد قناوي ، وفي الوسط احمد عفيفي وإبراهيم عبد الخالق ومحمود عادل ، وفي الهجوم محمد عادل وموسي دياوارا ومحمد رجب.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة الـ 22 في المركز الـ 7 بجدول الدوري، فيما يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة الـ 27 في جدول الترتيب يحتل بها المركز الثالث مؤقتا .