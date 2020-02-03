شكرا لقرائتكم مفارقة سارة للزمالك قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل فريق الزمالك نظيره فريق حرس الحدود الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة رقم 16 من مسابقة الدوري الممتاز. تاريخيا تقابل الفريق في 30 مواجهة بتاريخ الدوري حقق الزمالك الفوز في 14 مباراة مقابل 9 انتصارات لحرس الحدود وحسم التعادل 7 مواجهات. Advertisements ويحتل الزمالك المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة في المقابل يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

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