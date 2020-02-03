شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر وسيد عبد الحفيظ قبل بيان الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى اليوم الاثنين، جلسة مع المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش مران الفريق لبحث الأحداث التى جرت فى السودان.

شهدت مواجهة الأهلى مع الهلال السودانى التى أقيمت فى أم درمان التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، أحداثا مؤسفة بعد اقتحام بعض الجماهير ملعب المباراة، والتى أثرت على الفريق بعد توقف المباراة لأكثر من 10 دقائق، واستكمل الحكم المباراة بعد السيطرة على الأجواء المشحونة.

وناقش رئيس الأهلى مع فايلر وسيد عبد الحفيظ، أيهما أفضل للأهلى فى الدور المقبل، مواجهة أصحاب المراكز الثانية بتقديم شكوى للاتحاد الأفريقى باحتساب نتيجة اللقاء لصالحه أم لا يقدم شكوى لمواجهة فرق المراكز الأولى، خاصة أن الزمالك والرجاء والوداد أصحاب المراكز الثانية دائما ما يكون هناك حساسية فى مبارياتهم.

واستقر الأهلى فى النهاية على عدم تقديم شكوى فى نادى الهلال السودانى، لإبقاء العلاقات قوية بين الأشقاء فى السودان، على اعتبار أن الأهلى كبير الأندية العربية.

أوضح مجلس إدارة نادى الأهلى، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن أسباب عدم تقديم شكوى إلى «كاف» بخصوص الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها بعثة فريق الكرة في السودان، إبان مباراة الهلال في ختام دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقية.. وجاءت الأسباب في بيان رسمي ونصه الآتي:

يأسف مجلس إدارة النادي الأهلي لما تعرضت له بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مبارة الهلال السوداني الشقيق في دوري أبطال إفريقيا، التي جرت مساء السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.. فقد تجاوزت مجموعات عديدة من جماهير الهلال السوداني كثيرًا بحق الأهلي ولاعبيه، بدأت بتهديدات مسبقة قبل المباراة، ثم هتافات مسيئة في المدرجات، وإلقاء الكراسي المحطمة على اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري وقذفهم بزجاجات المياه أثناء المباراة. ثم قيام بعض الجماهير باقتحام الملعب ومحاولة الاعتداء على لاعبي الأهلي، ولولا التدخل الفوري لرجال الشرطة والجيش في السودان ونزولهم إلى أرض الملعب لحدث ما لم يحمد عقباه، ثم استكمال اللقاء في أجواء ليس لها علاقة بالرياضة، فضلًا عن إصرار جماهير الهلال الشقيق على عدم مغادرة ملعب المباراة بعد نهايتها للتربص بلاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري ومحاولة الاعتداء عليهم، الأمر الذي ترتب عليه إجبار البعثة بالكامل وجماهير الأهلي المرافقة على عدم مغادرة ملعب المباراة، بناءً على تعليمات من رجال الشرطة السودانية لحين انصراف جماهير الهلال.. كل هذا وقد حدث على مسمع ومرأى من الجميع ونقلته الشاشات، فضلًا عن المادة الفيلمية التي حصلت عليها بعثة الأهلي، والتي ترصد كل هذه التجاوزات المؤسفة التي وقعت لأسباب غير معروفة.

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لـــذلـــــــــــك،،

قام مجلس إدارة النادي خلال الساعات الماضية بدراسة كل ما تعرض له فريق الكرة في رحلة السودان، واستطلع كل ما جرى من خلال الشاشات أو مقاطع الفيديو التي تم الحصول عليها، وتيقن أن كل ما حدث يخالف بل ويناهض قواعد ولوائح «كاف» وقبلها العلاقة الوطيدة بين الناديين، ويضع نادي الهلال وجماهيره تحت طائلة العقوبات القاسية، وهو حق أصيل للأهلي ولاعبيه الذين تعرضوا لتجاوزات واعتداءات غير مبررة.

- لـــكــن –

مجلس الإدارة وهو المنوط به الحفاظ على حقوق النادي، والذي لم يفرط ذات يوم في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق الأهلي في كل زمان ومكان، قرر عدم تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحق نادي الهلال السوداني وجماهيره لعدة اعتبارات، يعتز بها الأهلي ويضعها أولوية دائمًا قبل الفوز ببطولة أو نتيجة مباراة وهي:

أولًا: تقديرًا واحترامًا للعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان والتي لا يعرف قيمتها كل من شارك في الأحداث المؤسفة التي جرت في أم درمان.

ثانيًا: تثمينًا للجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون في الشرطة والجيش السوداني، الذين يستحقون كل التحية على دورهم الكبير في تأمين بعثة الأهلي طوال فترة الإقامة هناك.

ثالثًا: الحرص الكامل من النادي الأهلي على ألا يلحق بنادي الهلال السوداني الشقيق الضرر البالغ، خاصًة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تابع الأحداث وقد يقوم بتطبيق النصوص اللائحية بعد التجاوزات والاعتداءات التي شهدها ملعب المباراة.

يتوجه مجلس إدارة النادي الأهلي بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لكافة الجهات المسؤولة في الدولة المصرية، التي قامت كعادتها بدورها على الوجه الأكمل في الداخل والخارج، لتأمين سلامة بعثة الأهلي في السودان، وفي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة والسفارة المصرية في السودان، التي بذلت جهدًا يستحق التقدير والاتحاد المصري لكرة القدم