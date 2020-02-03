شكرا لقرائتكم كارتيرون يعيد محمد أبو جبل إلى عرين الزمالك أمام حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واستقر كارتيرون علي عودة أبو جبل لحراسة مرمي الزمالك بداية من المباراة المقبلة امام حرس الحدود والمقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري ، حتى يكون جاهزًا بصورة جيدة فنيًا وبدنيًا قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى، والتى ستقام يوم 14 من فبراير المقبل، حيث يعتمد كارتيرون على أبو جبل بشكل أساسى فى أغلب المباريات التى قاد فيها الأبيض منذ توليه قيادة الفريق، حيث اعتمد عليه بصفة أساسية فى 9 مباريات بواقع 5 مباريات بمسابقة الدورى الممتاز و3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

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واتخذ كارتيرون قرارا قبل مباراة اول أغسطس الانجولي باراحة عدد من لاعبيه الأساسيين في مقدمتهم محمد أبو جبل وحازم امام وشيكابالا وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي واشرف بن شرقي، بسبب ضغط المباريات المقبلة للفريق في فبراير الجاري.

ويتميز الزمالك بكثرة الجاهزين في مركز حراسة المرمي حيث يضم الرباعي محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش العائد من الإصابة الطويلة والذي تم قيده في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ومحمد عواد ومحمد صبحي حارس مرمي المنتخب الاوليمبي وافضل حارس في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام التي أقيمت في مصر مؤخرا.