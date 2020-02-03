شكرا لقرائتكم أهلي جدة يبعد دي سوزا ومارين من قائمته الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة، يوم الاثنين، عن قائمته المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، والتي شهدت تغييرات على مستوى اللاعبين الأجانب.

إذ استبعد النادي كلا من البرازيلي دي سوزا والألماني ماركو مارين من القائمة التي سبق وأعلن عنها قبل خوض الملحق الآسيوي، فيما ضمت القائمة الجديدة دجانيني تفاريس ولوكاس ليما بدلا منهما، بالإضافة إلى عمر السومة ويوسف بلايلي.

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ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى، إلى جانب الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي، بالإضافة إلى استقلال طهران الإيراني.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الأولى يوم الاثنين المقبل الموافق 10 فبراير الجاري أمام الوحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأعلن الأهلي في بيان صحافي عن غياب سوزا لمدة 3 أسابيع، وقال: أثبتت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها البرازيلي جوزيف دي سوزا عن إصابته بتمزق جزئي من الدرجة الثانية في الأوتار والأربطة خلف الركبة، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة 3 أسابيع، من تاريخ الإصابة، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.