شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يكشف عن إصابة موراتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن مهاجمه ألفارو موراتا تعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى تاركا الفريق في مشكلة هجومية. وعانى موراتا من الإصابة خلال الهزيمة 1-صفر أمام ريال مدريد يوم السبت ليظل أتليتيكو في المركز السادس متأخرا بفارق 13 نقطة عن جاره متصدر البطولة. وسيغيب ثنائي الهجوم دييغو كوستا وجواو فيلكس عن مباراتي غرناطة وفالنسيا في الدوري ومواجهة ليفربول في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم 18 فبراير . وفشل فريق المدرب دييغو سيميوني في التعاقد مع إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان الشهر الماضي لكنه استعاد جناحه السابق يانيك كاراسكو.

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