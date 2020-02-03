يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
أعلن نادي اتلتيكو مدريد الاسباني بأن مهاجمه الدولي الفارو موراتا يعاني من اصابة في فخذه الايمن ما يجعل الشكوك تحوم حول مشاركته في المباراة ضد ليفربول الانكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا خلال الشهر الحالي.
وقال النادي في بيان إن "الفارو موراتا يعاني من اصابة عضلية في الفخذ الايمن. عودته الى الملاعب تتحدد من خلال تجاوبه مع العلاج".
واصيب موراتا خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد ريال مدريد في دربي المدينة السبت في الدوري المحلي.
ويستقبل اتلتيكو ليفربول حامل اللقب القاري على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الاسبانية في 18 شباط/فبراير الحالي ويأمل ان يتمكن موراتا من المشاركة لا سيما في ظل غياب المهاجمين دييغو كوستا والبرتغالي جواو فيليكس.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة موراتا قد تمنعه من المشاركة ضد ليفربول في دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.