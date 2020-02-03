يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
غادر المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي تدريبات فريقه برشلونة الإسباني الاثنين وسط مخاوف من تعرض تعافيه من إصابة سابقة في العضلة الخلفية للفخذ لانتكاسة جديدة.
وقال برشلونة في بيان على موقعه على الانترنت "خلال الحصة التدريبية لصباح اليوم (الاثنين)، شعر عثمان ديمبيلي ببعض الانزعاج في ساقه اليمنى نتيجة لإرهاق العضلات (...) سوف يواصل عملية إعادة التأهيل."
ولم يلعب ديمبيلي مع برشلونة منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وكانت عودته متوقعة هذا الشهر.
وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى كامب نو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017 ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفا واحدا.
ولم يحدد النادي الكاتالوني فترة غيابه عن الملاعب لكن الشك يحوم حول مشاركته في المباراة ضد نابولي الايطالي في الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا في 25 من الشهر الحالي ثم في الكلاسيكو في الاول من اذار/مارس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ديمبيلي يتعرض لإصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.