شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفضل عودة محمد أبو جبل لحراسة الزمالك أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق إلى العرين الأبيض مرة أخرى وذلك عقب قرار إراحته من مباراة أول أغسطس الأنجولي والتي أقيمت السبت الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي حسمها الزمالك من الجولة الخامسة.

واستقر كارتيرون على عودة أبو جبل لحراسة مرمي الزمالك بداية من المباراة المقبلة أمام حرس الحدود والمقرر لها بعد غدٍ ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري، حتى يكون جاهزًا بصورة جيدة فنيًا وبدنيًا قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام الترجى التونسى، فى السوبر الأفريقى، والتى ستقام يوم 14 من فبراير المقبل، حيث يعتمد كارتيرون على أبو جبل بشكل أساسى فى أغلب المباريات التى قاد فيها الأبيض منذ توليه قيادة الفريق، حيث اعتمد عليه بصفة أساسية فى 9 مباريات بواقع 5 مباريات بمسابقة الدورى الممتاز و3 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

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واتخذ كارتيرون قرارًا قبل مباراة اول أغسطس الأنجولي بإراحة عدد من لاعبيه الأساسيين في مقدمتهم محمد أبو جبل وحازم إمام وشيكابالا وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وأشرف بن شرقي، بسبب ضغط المباريات المقبلة للفريق في فبراير الجاري.

ويتميز الزمالك بكثرة الجاهزين في مركز حراسة المرمي حيث يضم الرباعي محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش العائد من الإصابة الطويلة والذي تم قيده في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ومحمد عواد ومحمد صبحي حارس مرمي المنتخب الاوليمبي وافضل حارس في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام التي أقيمت في مصر مؤخرًا.