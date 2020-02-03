شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم المقاولون 2 / 1 ويرتقى للمركز السادس بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق إنبى فى تحقيق فوز غالٍ وثمين على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت بالجولة السادسة عشر للدورى.

تقدم إنبى بالهدف الأول عن طريق محمود قاعود فى الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، وأضاف محمد شريف الهدف الثانى لإنبى فى الدقيقة 68، وأحرز سيف الدين الجزيرى الهدف الأول للمقاولون من ضربة جزاء فى الدقيقة 75، قبل أن يضيع نفس اللاعب ضربة جزاء للذئاب فى الدقيقة 73.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إلى 23 نقطة ويرتقى للمركز السادس بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة فى المركز الثانى.

جاء تشكيل المقاولون كالتالي:

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حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، ابراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، كريم مصطفى، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

فيما أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي عن تشكيل الفريق البترولي الذي جاء كالتالي:

علي فوزي، ابراهيم يحيى، عبد الرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، محمد شريف، محمد قاعود محمود جابر، محمد رزق، عبد الرحمن عماد، كريم فؤاد.

جاءت أحداث المباراة متوسطة المستوى فى الشوط الأول، بينما حاول اللاعبون فى الشوط الثانى التحرر ونجح لاعبو إنبى فى الإعتماد على الهجمات المرتدة والتى جاء من إحداها الهدف الثانى للمارد البترولى فى الدقيقة 68.

بعدها ضغط لاعبو المقاولون العرب محاولاً إحراز هدف التعديل وبالفعل احتسب حكم المباراة ضربة جزاء للفريق فى الدقيقة 73 يتصدى لها التونسى سيف الدين الجزيرى ويضيعها ، بعدها بدقيقتين يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء أخرى بتصدى لها نفس اللاعب ويضعها بنجاح.