شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى يتعادلان سلبيا فى الجولة الـ 16 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الـ16 للدوري، والتي أقيمت على ملعب السلام.

كان الشوط الأول قد انتهى بتعادل الفريقين سلبيًا فى شوط أقل من المتوسط من جانب الفريقين، ولم يشهد الشوط الأول أي أحداث بارزة عدا المشاركة الأولى لمحمد الصباحي مهاجم الاتحاد السكندري القادم من أسوان في يناير الماضي، والذي شارك في الدقيقة 32 من عمر الشوط بدلاً من مروان عطية المصاب.

وجاء الشوط الثاني أقل من المتوسط من الفريقين ولم تكن هناك أي هجمات خطيرة علي مرمى الفريقين، ووضحت تعليمات كلا المديرين الفنيين لفريقهما بعدم السماح بدخول أهداف، ما جعل المباراة تظهر بمستوى ضعيف فنيًا بعيدة عن أي ملامح فنيات الكرة.

بدأ الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ومحمود شعبان ومحمود رزق وإسلام جمال والسيد سالم.

Advertisements

خط الوسط: مروان عطية ونور السيد، ونبيل مانجا وأوكوى.

خط الهجوم: زراق سيسيه وأنيس سالتو.

ويفتقد الفريق جهود أحمد رفعت، في مواجهة الليلة، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية

بينما جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:

عامر عامر في حراسة المرمي، أمامه الرباعي علاء سلامة ومحمود البدري ومحمد بازوكا وأحمد شديد قناوي، وفي الوسط أحمد عفيفي وإبراهيم عبد الخالق ومحمود عادل، وفي الهجوم محمد عادل وموسي دياوارا ومحمد رجب.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة الـ 22 في المركز الـ7 بجدول الدوري، فيما يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة الـ 27 في جدول الترتيب يحتل بها المركز الثالث مؤقتا.