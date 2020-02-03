شكرا لقرائتكم خبر عن فوافي ومرعي يقودان هجوم المقاصة أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال عمر المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة سموحة، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ 16 للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن

خط الوسط: صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وخالد اوتشو

الجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي

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ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين ومحمد مسعد وأودو موسيس وصلاح عاشور ومحمد كنارية.

يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 12 نقطة ويحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري.

من ناحية أخرى عقد النيجيرى ايمانويل أمونيكى، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بنادى مصر للمقاصة ، اجتماعا مع لاعبى الفريق قبل مباراة سموحة المقرر لها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى، تحدث خلالها عن بعض الأمور التى تخص الفريق من الناحية الفنية والخطط المستقبلية للفريق خلال الفترة المقبلة لضمان خروج الفريق من محنته التى يعانى منها.

وأكد ايمانويل للاعبيه أن الجميع سيحصل على فرص متساوية فى المشاركة فى المباريات، وأن التدريب هو المعيار الأساسى لاختيار التشكيل الذى يخوض المباريات، بالإضافة للالتزام خارج الملعب، مشددا للاعبيه على أن النتائج ستتحسن خلال المباريات المقبلة وأنه لا يقلق من سوء النتائج فى المباريات الماضية، لأن المباريات التى شاهدها للفريق تؤكد أنه يضم عناصر مميزة.

ويعانى فريق مصر للمقاصة من سوء النتائج فى المباريات الماضية والتى أدت لاحتلاله المركز الـ 15 فى الدورى برصيد 12 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 6 مباريات وخسر 7 مباريات وأحرز لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 24.

وتولى أمونيكى تدريب الفريق منذ أيام عقب فترة من المفاوضات بينه وإدارة المقاصة، وتحديدا اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، وذلك عقب قرار إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للفريق والذى تمت اقالته بعد الهزيمة من فريق بيراميدز بنتيجة 3/1 فى الدوري.

ويمتد عقد أمونيكى مع المقاصة لمدة عام ونصف، تبدأ فى فبراير الجارى، وتم التعاقد معه عقب مفاضلة بينه وبين أكثر من مدير فنى اجنبى ومصري، إلا أن الرأى النهائى جاء فى مصلحة أمونيكى الذى يمتلك سيرة ذاتية قوية كمدرب وكلاعب.