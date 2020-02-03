شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يضيف الهدف الثانى لإنبى فى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد شريف مهاجم إنبى فى إحراز الهدف الثانى لفريقه بالدقيقة 64 فى مرمى المقاولون العرب لتصبح النتيجة تقدم المارد البترولى بهدفين نظيفين فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت.

أحرز هدف إنبى الأول محمود قاعود فى الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، التى جاءت متوسطة المستوى نظرًا لحالة التحفظ التى فرضها الفريقين على منطقة المناورات، إلا أن لاعبو الفريق البترولى نجحوا فى خطف هدف التقدم.

جاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، ابراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، كريم مصطفى، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

فيما أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي عن تشكيل الفريق البترولي الذي جاء كالتالي:

علي فوزي، ابراهيم يحيى، عبد الرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، محمد شريف، محمد قاعود محمود جابر، محمد رزق، عبد الرحمن عماد، كريم فؤاد.

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يدخل المقاولون العرب مباراة اليوم محتلا المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى مباراتين فيما تلقى المقاولون الهزيمة في 3 مباريات فقط كانت أمام الأهلي والزمالك ووادي دجلة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 20 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

بينما يدخل إنبي مباراة اليوم محتلا المركز التاسع برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات.

ويسعى المقاولون لمواصلة مسيرة الانتصارات بعد التغلب في المباراة الأخيرة على طنطا بهدفين مقابل لا شىء، سجلهما محمد سمير مدافع الفريق ولويس إداورد لاعب الذئاب، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الماضية على ملعب عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر.