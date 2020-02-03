شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب "فيفا" يؤكد جاهزية استاد القاهرة والسلام لتطبيق تقنية الـvar.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بيهافشن مورجان مندوب "فيفا" والمسئول عن تكنولوجيا الـvar، اليوم أثناء إجراءات اختبارات الملعب التي تمت باستاد القاهرة وإقامة مباراة من 3 أشواط كل شوط 20 دقيقة بين سيراميكا وبلدية المحلة وانتهت بالتعادل 2/2 بين الفريقين.

وأجاب مورجان على استفسار للدكتور جمال محمد على بأن الاستعدادات التكنولوجية والمتمثلة في عربيات النقل ووسائل الاتصال مع عربات البث والاتصال بالحكام على أعلى مستوى والحكام المصريين ممتازين وجاهزون لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

مندوب الفيفا مع عضو الجبلاية

وأجرى اختبار الملعب مع تقنية الـvar على استاد السلام أمس واليوم على استاد القاهرة، بحضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.