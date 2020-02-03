إنبي يمنع المقاولون من ملاحقة الأهلي.. والإنتاج يتعادل مع الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز إنبي على المقاولون العرب بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 للدوري المصري الممتاز.

تقدم إنبي بثنائية محمود قاعود ومحمد شريف في الدقيقتين 29 و64، قبل أن يقلص المقاولون الفارق من ضربة جزاء سجلها التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الـ75.

وبهذه النتيجة، يواصل إنبي بقيادة مدربه حلمي طولان سلسلة اللا هزيمة رافعا رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري خلف نادي الزمالك.

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وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة، ليبقى فارق الأربع نقاط مع الأهلي المتصدر كما هو، مع العلم أن المارد الأحمر لعب أربع مباريات أقل.

وعلى ملعب استاد السلام، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري، بعدما فشل الفريقان في تحويل الفرص التي أتيحت لهما لأهداف.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع الاتحاد رصيده لـ27 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.