بالفيديو.. فرصة لاعب أسوان ليست الأولى.. شاهد عجائب الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أضاع محمد عبد المجيد لاعب نادي أسوان فرصة غريبة أمام المرمى في لقاء فريقه اليوم أمام نادي الاسماعيلي.

وانتصر نادي أسوان على الاسماعيلي بنتيجة 2-1 في اللقاء الافتتاحي للجولة للجولة ال16 من الدوري المصري.

وانضم إهدار عبد المجيد لعدد من اللقطات الغريبة والمثيرة لللاعبين أمام المرمى خلال هذا الموسم في الدوري المصري. (طالع هنا)

أغرب لقطات الدوري

أهدر لاعب نادي مصر فرصة غريبة أمام الجونة في مباراة الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام هذا الموسم، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

Advertisements

وفي لقطة غريبة بمباراة الاتحاد وبيراميدز خلال الجولة ال13 من الدوري العام، عاند القائم لاعبي زعيم الثغر مرتين في فرصة مثيرة للاتحاد السكندري.

كما قدم أحمد حسن لاعب وادي دجلة واحدة من أغرب اللقطات الااستثنائية خلال دوري هذا الموسم في مباراة فريقه أمام أسوان، عندما أفسد هدفا رائعا لزميله حسام عرفات في تصرف غريب، حيث كان اللاعب في موقع تسلل واضح قبل أن يكمل الكرة في المرمى.