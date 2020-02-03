محمد صفوت يكسر رقمه العالمي بالتصنيف العالمي للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كسر محمد صفوت، لاعب منتخب مصر للتنس، رقمه العالمي، ليدون انجازا جديدا باسمه بعد الاعلان عن التصنيف العالمى لمحترفى التنس، الذى صدر اليوم الأثنين عن الاتحاد الدولي.

وتواجد صفوت في التصنيف العالمي بالمركز الـ 157 عالمياً، وذلك بعد انجازه الأخير بالتأهل إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتي ودعها من الدور الأول.

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وفي وقت سابق كان صفوت يحتل المركز الـ 173 عاليما فى آخر تصنيف للاتحاد الدولى للعبة، ليتقدم 16 مركزا طبقا للتصنيف الجديد ليتواجد في المرتبة 157 كأعلى رقم يحققه اللاعب حتى الآن.

وبهذا الانجاز يتصدر صفوت يحافظ على تصدره لترتيب اللاعبين العرب في التصنيف العالمي، حيث كان أفضل ترتيب حققه في وقت سابق المركز 166 عالميًا.

ونجح صاحب الـ 29 عامًا في الوصول إلى أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها الصيف المقبل في اليابان، بعدما توّج بالميدالية الذهبية فئة الفردى بدورى الألعاب الأفريقية الأخيرة التى استضافتها المغرب.