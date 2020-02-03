بالفيديو.. لاعب أسوان يرفض التسجيل أمام المرمى الخالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أهدر محمد عبد المجيد، لاعب أسوان، أغرب فرصة في الدوري خلال مواجهة فريقه أمام الإسماعيلي، التي انتهت لصالح أصحاب الأرض بنتيجة هدفين لهدف.

وخلال المباراة، حين كانت النتيجة تشير لتقدم فريق أسوان بهدفين لهدف، أهدر عبد المجيد فرصة غريبة أمام المرمى مع حلول الدقيقة 72، حين وصلت له الكرة أمام المرمى الخالي ليسددها بشكل غريب خارج الملعب.

وحقق فريق أسوان الفوز على الإسماعيلي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى النقطة الـ15 قفز بها إلى المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 21 احتل بها المرتبة السابعة.