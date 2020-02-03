التعادل يحسم مواجهة الإنتاج والاتحاد السكندري

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري، والتي جمعتهما مساء اليوم على ستاد السلام، في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الممتاز.
جاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث حاول كل فريق خطف الفوز، ولكن عاب مهاجمي الفريقين عدم التركيز في اللمسة الأخيرة وإنهائها بالشكل الأمثل.
ومع اقتراب المباراة من النهاية حاول كلا الفريقين تجنب تلقي هدف في نهاية اللقاء، ليكتفيا بنقطة التعادل.
وبتلك النتيجة يرفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، بينما رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 27 في المركز الثالث.
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