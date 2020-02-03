كتب - فؤاد حجر: يستضيق فريق ليفربول نظيره شروسبري تاون مساء غدًا الثلاثاء علي ملعب الأنفيلد، في اللقاء المعاد بين الفريقين ضمن منافسات دور ال 32 من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. ويسعي فريق ليفربول للفوز علي شروسبري الذي قدم مباراة رائعة أمامه في اللقاء السابق بينهما والذي إنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وفي حالة فوز الريدز في .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); تشيلسي في إطار منافيات دور ال 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. والجدير بالذكر أن ليفربول يحلق في صدارة الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 73 نقطة بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، وفي حالة فوز الريدز في Advertisements .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

موعد مباراة ليفربول وشروسبري تاون في كأس الاتحاد :-

وتنطلق مباراة ليفربول أمام ضيفه شروسبري تاون مساء غد الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

ويمكنكم متابعة لقاء ليفربول و شروسبري تاون المعادة من دور ال32 بكأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وشروسبري المعادة بكأس الاتحاد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.