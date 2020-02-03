صحوة انبي توقف طموح المقاولون بثنائية ويقترب من المربع الذهبي

حقق فريق انبي فوزا ثمينا بتغلبه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بستاد بتروسبورت ضمن الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح الفريق البترولي في ايقاف صحوة الذئاب والإنفراد بالمركز الثاني، بينما صعد انبي عدة خطوات في جدول الدوري

واقترب من المربع الذهبي بعد أن كان الفريق في المركز الأخير بنقطة واحدة تحت قيادة حلمى طولان الذى ساهم في ارتفاع مستواه وموقعه بجدول الدوري.

سجل هدفي انبي محمود قاعود

ومحمد شريف في الدقيقتين 29 و64 بينما احرز هدف المقاولون الوحيد التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 75 وأهدر نفس اللاعب ضربة جزاء لذئاب الجبل قبل ركلة الجزاء الثانية بدقيقتين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد انبي الى23 نقطة وصعد للمركز السادس بينما توقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة محتفظا بالمركز الثاني.