صور.. ننشر جدول وموعد مباريات دور الـ16 لبطولة الصيد الدولية للبراعم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الصيد الدولية للبراعم عن جدول مباريات دور الـ16 من البطولة والذي يقام على ملاعب نادي الصيد بالدقي والشيخ زايد غدًا الثلاثاء.

وانتهى الدور التمهيدي للبطولة وشهد

منافسة كبيرة بين جميع الفرق في مختلف الأعمار، كما حرصت نجوم الكرة المصرية على متابعة عدد من المواهب من أجل ضمها إلى المنتخبات الوطنية إضافة إلى ضم عدد أخر إلى نادي بوروسيا دورتموند الذي أرسل وفدًا رسميًا من أجل متابعة فعاليات البطولة التي شهدت تنظيمًا رائعًا من قبل الشركة الراعية.

وجاءت جداول دور الـ16 للمواليد الخمسة المختلفة "2006،2007،2008،2009،2010"، كالتالي..