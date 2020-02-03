- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الصيد الدولية للبراعم عن جدول مباريات دور الـ16 من البطولة والذي يقام على ملاعب نادي الصيد بالدقي والشيخ زايد غدًا الثلاثاء.
وانتهى الدور التمهيدي للبطولة وشهدمنافسة كبيرة بين جميع الفرق في مختلف الأعمار، كما حرصت نجوم الكرة المصرية على متابعة عدد من المواهب من أجل ضمها إلى المنتخبات الوطنية إضافة إلى ضم عدد أخر إلى نادي بوروسيا دورتموند الذي أرسل وفدًا رسميًا من أجل متابعة فعاليات البطولة التي شهدت تنظيمًا رائعًا من قبل الشركة الراعية.
وجاءت جداول دور الـ16 للمواليد الخمسة المختلفة "2006،2007،2008،2009،2010"، كالتالي..
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ننشر جدول وموعد مباريات دور الـ16 لبطولة الصيد الدولية للبراعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.