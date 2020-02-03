أعلن جمال عمر المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة سموحة، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ 16 للدوري الممتاز. الممتاز. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: محمد دبش، عاصم سعيد، حسني فتحي، أحمد محسن Advertisements خط الوسط: صلاح ريكو، مصطفى شبيطة، ميدو جابر، خالد اوتشو اوتشو الهجوم: باولن فوافي، عمرو مرعي ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين ومحمد مسعد وأودو موسيس وصلاح عاشور ومحمد كنارية. يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 12 نقطة ويحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري.

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كانت هذه تفاصيل خبر فوافي ومرعي يقودان هجوم المقاصة أمام سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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