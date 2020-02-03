يوفنتوس يسعى لضم نجم ليفربول

يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي إلى إجراء صفقة مفاجئة، بالتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة صن الإنجليزية أن يوفنتوس يسعى لمنح فان دايك لقب أغلى مدافع في العالم للمرة الثانية، بالتعاقد مع هبصفقة قد تبلغ 150 مليون جنيه إسترليني.

وواصلت الصحيفة " بعد ضم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ،

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حدد يوفنتوس المدافع فان دايك، كصفقة ستساعد السيدة العجوز على الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتابعت "فان دايك قد يكون متاح للإنتقال خارج إنجلترا في حال فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليضيفه إلى ألقابه التي حققها مؤخراً، ليكون مستعد لتحدي جديد في نهاية الموسم خاصة وإنه يلعب في

إنجلترا منذ بضع سنوات".

وأوضحت الصحيفة أن فان دايك صرح بإن عمره 28 عام ويريد أن يحقق كل شيء حلم به، وهو ما يشير إلى إنه قد يكون مستعد لخوض تحدي جديد خارج أسوار الدوري الإنجليزي.

يذكر أن فان دايك انضم إلى صفوف ليفربول في يناير 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني كاغلى مدافع في العالم حينها، قبل أن يكسر مانشستر يونايتد الرقم بالتعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.