نجم فريق النصر يحتفل بمولوده الجديد

رزق المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي النصر السعودي بمولوده الأول الذي اطلق عليه اسم محمد . ونشر نادى النصر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : ‏أقامت إدارة كرة القدم اليوم احتفالية بنجم الفريق الكابتن عبدالرزاق حمدالله بمناسبة قدوم مولوده الأول .جعله الله من مواليد السعادة. قدوم مولوده الأول .جعله الله من مواليد السعادة. يذكر أن النصر يستعد لمواجهة الفتح يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

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